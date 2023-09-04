وزير الشباب يُشيد بتنظيم بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس في الخماسي الحديث

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس، والتي أقيمت خلال الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ١ سبتمبر، على ملاعب هيئة ستاد القاهرة الدولي.



وأكد الدكتور أشرف صبحى أن وجود خمس دول أفريقية للمرة الأولى فى مصر، وأيضًا وجود تصفيات لبطولة الأوقيانوس تعتبر ثقة بمصر من قبل الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، مشيرًا إلى أنه اصبح لدى مصر علاقات وأشخاص مصريين ذو صفات دولية كثيرة يمثلون مصر فى تلك الاتحادات.



وأثنى وزير الرياضة على أداء لاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث، وتفوقهم بالبطولة والتمكن من الصعود للأوليمبياد، متمنيًا بأن تحقق لعبة الخماسي ميداليتين فى الأوليمبياد القادم، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان.



وأضاف صبحي أن القيادة السياسية فى مصر لا تدخر جهدًا، أو دعمًا من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.