الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يُشيد بتنظيم بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس في الخماسي الحديث

بوابة الوفد الإلكترونية

 أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس، والتي أقيمت خلال الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ١ سبتمبر، على ملاعب هيئة ستاد القاهرة الدولي.

txt

وزير الشباب والرياضة يُكرم الفائزين ببطولة مصر الدولية للاسكواش

txt

وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لانطلاق البطولة الإفريقية لكرة الطائرة


 وأكد الدكتور أشرف صبحى أن وجود خمس دول أفريقية للمرة الأولى فى مصر، وأيضًا وجود تصفيات لبطولة الأوقيانوس تعتبر ثقة بمصر من قبل الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، مشيرًا إلى أنه اصبح لدى مصر علاقات وأشخاص مصريين ذو صفات دولية كثيرة يمثلون مصر فى تلك الاتحادات.


 وأثنى وزير الرياضة على أداء لاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث، وتفوقهم بالبطولة والتمكن من الصعود للأوليمبياد، متمنيًا بأن تحقق لعبة الخماسي ميداليتين فى الأوليمبياد القادم، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان.


 وأضاف صبحي أن القيادة السياسية فى مصر لا تدخر جهدًا، أو دعمًا من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.

مواد متعلقة

تحرير 143محضرا تموينيا مخالفا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

فريق طبي يتابع سير العمل بمستشفى نجع حمادي

زوجة تشعل النيران بنفسها بسبب زوجها بالإسكندرية