القضاء على 23 حالة تعدي على أراضى زراعية وإنشاءات مخالفة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير القانوني بمراكز القوصية وصدفا والفتح وأسيوط والبداري وأبنوب والمركزية. حي شرق خلال حملات الإخلاء التي تنطلق بشكل دوري بعد رصد أي حالات مخالفة وقبل تصاعدها، على أن يتم متابعتها لمنع تكرار الاقتحام، مع الإشارة إلى أنه يتم رفع كافة التقارير القانونية اللازمة وتحرير التقارير اللازمة عن المخالفين والمتجاوزين على المنطقة. الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مثل (رؤساء الوحدات القروية ومسؤولي دوائر الاحتلال والخدمات وأراضي الحماية الأمنية والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري، حماية النيل)، بهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أي إنشاءات مخالفة، والتصدي لها بكل حزم ودون تهاون أو تردد، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية القضاء على 8 حالات غزو للأراضي الزراعية بالمركز. القوصية، وتتكون من (ردم أساسات وقواعد، وتفكيك هياكل خشبية، وإزالة أسوار البلوك الأبيض)، وتنفيذ 6 حالات غزو على أراضي زراعية وسط القوصية. أراضي زراعية بقرى (البربة، بني فيز، مجريص) التابعة لمركز صدفا برئاسة خالد عويس مدير مركز صدفا والمدينة.

وبخصوص مركز الفتح بقيادة عبد الرؤوف النمر مدير المركز ومدينة الفتح تم تنفيذ ثلاث حالات إخلاء (أعمدة على أراضي زراعية، سياج على أملاك الدولة وإزالة التعديات). على الأراضي الزراعية) بقريتي عرب مطير والبصرة، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية المطية التابعة لمركز أسيوط برئاسة حسني درويش مدير مركز أسيوط . وتنفيذ أعمال فك هيكل خشبي بقرية العثمانية وإزالة سور طلك أبيض مخالف للقانون بقرية ناجو المعادي التابعة لمركز البداري بقيادة محمد حسن الديب. مدير مركز البداري والمدينة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أرض زراعية من قبل المبنى المخالف، من خلال استكمال أساسات المهد بحوض سعيد بالشنبلة التابع لمركز ابنوب برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب وإزالة أعمدة من أسوار الدور الرابع عشر بشعبة البترول بحي شرق برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق حيث يتم ذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولو الوحدات الريفية المحلية، ومسؤولو النقل والإشغال والزراعة، باستخدام المعدات الميدانية الميكانيكية.

القضاء على 23 حالة تعدي على أراضى زراعية وإنشاءات مخالفة بأسيوط