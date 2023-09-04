قافلة طبية وصرف العلاج مجانًا في قرىة المنشاة الكبري بمركز القوصية

في إطار المباشرة الحكومية الرئاسية " حياة كريمة "، أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة أسيوط عن إقامة قافلة طبية وصرف العلاج مجانًا في قرى مركز القوصية. ستقام هذه القافلة الطبية في يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 26 و 27 من سبتمبر الحالي في قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية.

تأتي هذه المبادرة الطبية تحت رعاية الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة في محافظة أسيوط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية. يهدف البرنامج إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية والعلاج المجاني للأهالي في قرية المنشأة الكبرى.

وتتضمن الخدمات الطبية في هذه القافلة المجانية فحوصات طبية شاملة وعلاج لعدد من الأمراض الشائعة، بالإضافة إلى توزيع الأدوية المجانية. سيتم تجهيز القافلة الطبية بأحدث التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة لضمان تقديم الخدمات الصحية على أفضل وجه.

ومن المتوقع أن يتم استفادة عدد كبير من الأهالي في قرية المنشأة الكبرى من هذه القوافل الطبية، وذلك لتوفر الفحوصات الطبية والعلاج المجاني، مما سيساهم في تحسين الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.

يعبر الأهالي والمقيمين في مركز القوصية عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدكتور محمد زين واللواء محمد عزت في توفير هذه الفرصة الطبية المجانية للمجتمع، مع تأكيدهم على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الخدمية لتحسين الوضع الصحي للمجتمعات الأشد احتياجًا.

تشهد محافظة أسيوط في الآونة الأخيرة استجابة قوية لهذه المبادرة الحكومية الرئاسية " حياة كريمة "، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والقوافل الطبية المتنوعة في عدد من المراكز والقرى. تسهم تلك الجهود في تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة.