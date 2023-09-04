رياضة الشرقية تستعد للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية بمنطقة آثار تل بسطة

وضعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بقيادة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، اللمسات النهائية التى تخص الجانب التنظيمى للاحتفال الخاص بالعيد القومى للمحافظة، وذلك فى اطار الاستعدادت التى تقوم بها المديرية للإحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية.

ناقش وكيل الوزارة آليات التنظيم وترتيب الأماكن التى سيتم عمل العروض بها، بالاضافة إلى أماكن تواجد الجمهور وترتيب فقرات الاحتفال بما يضمن الترتيب الخاص بكل فقرة.

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن مديرية الشباب والرياضة تسعى إلى تقديم بعض العروض والفقرات الفنية التي ستكون ضمن فقرات الاحتفالية، بالإضافة إلى تقديم فقرة فنية لاوركسترا وزارة الشباب والرياضة.