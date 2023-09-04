تراجع أسعار سلع أساسية.. وخبير يكشف عن أسباب ارتفاع بعض الخضراوات

شهدت الفترة الأخيرة تراجع في أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة لعدد من الإجراءات الحكومية، للتخفيف عن كاهل المواطن، الذي عانى من ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار خلال الفترة الأخيرة.

شهدت أسعار السلع الغذائية، اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا حيث انخفضت أسعار زيت عباد الشمس واللحوم والدواجن والجبن الأبيض والرومي، وفي المقابل ارتفعت أسعار العدس المعبأ والأرز السائب.

وتعد تلك السلع أساسية لملايين المواطنين وتؤثر بشكل كبير على المواطن البسيط، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، و في مقدمتها الأرز واللحوم البيضاء والحمراء.

تراجع الأرز

وأعلنت شعبة الأرز مؤخرًا عن انخفاض سعر طن أرز الشعير حاليًا إلى 11 ألف جنيه، ليتراجع أكثر من 1000 جنيه خلال أسبوع، بحسب توضيح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب.

ووصل سعر كيلو الأرز العريض بـ22 جنيه كحد أقصى، وسعر كيلو الأرز الرفيع بـ19 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يشعر به المواطنون في منافذ البيع خلال الأسبوع المقبل.

كما شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا خلال الأيام الماضية؛ إذ كشف حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض أسعار الفراخ في الوقت الحالي، يأتي نتيجة تراجع أسعار خامات الأعلاف قرب معدلاتها الطبيعية.

انخفاض طن الذرة والفول الصويا

من جهة أخرى انخفض سعر طن الذرة انخفض من 20 ألفًا إلى 12 ألفًا و500 جنيه، بينما انخفض الصويا من 43 ألف إلى 26 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الفراخ ستظل ثابتة على معدلاتها الحالية، عند 65 جنيها للكيلو في السوق، و4.5 جنيهات للبيضة، واعتبر أن هذه الأسعار مناسبة لارتفاع تكلفة إنتاج الفراخ محليًا وعالميًا.

كما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والسكر، واللحوم الطازجة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي.

اسباب ارتفاع الخضراوات

من جهة أخرى ارتفعت أسعار عقب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على ارتفاع أسعار الخضراوات في السوق المحلية، مشيرا إلى أنه كان هناك طلب على الخضروات المصرية، بسبب تعرض الدول المصدرة مثل بنجلاديش لتغيرات جوية أثرت على الإنتاج لديهم.

وأشار نور الدين، خلال مداخلة تليفزيونية، إلى أنه عندما زاد الطلب على الخضراوات والفواكه المصرية أصبحنا أمام أحد خيارين، إما الضرورات تبيح المحظورات، أو اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع.

وكشف أستاذ الزراعة أن مصر فتحت أكثر من 60 سوقًا جديدة، وكانت هناك عروض مغرية للتصدير، معتبرا أن هذا سيدفع المزارعين لزراعة البصل والثوم بنسبة أكبر، وستتراجع الأسعار مع زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر صدرت 200 ألف طن من البصل زيادة هذا العام، وقل المعروض في السوق، ولم تكن هناك زيادة في المحصول، فارتفع سعره.