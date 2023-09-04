مجلس مدينة القناطر الخيرية يشدد على تكثيف الحملات المرورية

عقد اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيريه اليوم اجتماع المجلس التنفيذى على مستوى المركز والمدينة بحضور سلوى ابو العنين وحنفى موسى نواب رئيس المدينه وايمن عراقي سكرتير عام المجلس والساده رؤساء الوحدات المحليه القرويه و مديرى الإدارات والجهات المعنية والتنفيذية

وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وناقش الاجتماع ضرورة التصدى بكل حزم وحسم لأى محاولات للتعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك البناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة فى مهدها تنفيذا لسيادة القانون

وشدد رئيس المدينه على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والمتغيرات المكانية بالمرور فى كافة مناطق المركز والمدينة لرصد أى مخالفة فى التو واللحظة والتعامل معها فوراً

كما تم التشديد على الاداره البيطريه بالمرور الدوري والتأكد من ان يكون الذبح داخل المجازر حفاظاً على الصحه العامه

ومراجعة ادارة التموين حول تكثيف المرور على الاسواق والمحال التجاريه ومدى توافر السلع والمواد الغذائيه

كما تم التنبيه خلال الاجتماع على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمصالح والهيئات الحكوميه والمدارس ودور العباده تنفيذاً لخطة الدوله لترشيد استهلاك الكهرباء