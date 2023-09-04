تلبيةً لشكاوى المواطنين وتحقيقًا للتوجيهات المستمدة من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قام قسم الكهرباء بحي شرق اسيوط بتنفيذ عملية صيانة مهمة أمام مدخل برج سراى في شارع النميس لتحسين البيئة وتوفير الراحة للمواطنين.

تم رفع الكفاءة الكهربائية في هذا الشارع بالتعاون والإشراف الشخصي من قِبل قسم الكهرباء بحي شرق اسيوط، حيث تمت مراعاة ترشيد الطاقة وتحسين جودة الإضاءة لتلبية احتياجات سكان المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قام قسم الكهرباء بحي شرق اسيوط بتغطية أعمدة الإنارة على الجسر العلوي لكوبري الجلاء، استجابةً لتوجيهات عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق اسيوط، بهدف تعزيز الأمان والراحة للمارة والمركبات في هذا الشارع الحيوي.

وفي سياق آخر، تمت تنفيذ جميع الأعمال تحت إشراف متميز من قبل سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق اسيوط، اللذين عملوا بجهود متواصلة لضمان تنفيذ الخطة بأعلى جودة ممكنة وفي المواعيد المحددة.

يُشكر المواطنون ويثنون على هذه الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين البنية التحتية في مدينة أسيوط. ويؤكدون أهمية التواصل والتعاون المستمر بين المواطنين والسلطات المحلية لضمان تحقيق المزيد من التطور والتقدم.

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين

حي شرق اسيوط ينفذ عملية صيانة لأعمدة الكهرباء رد على شكاوى المواطنين