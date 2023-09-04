في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالارتقاء بمنظومة النظافة والارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للنظافة في المنطقة، قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برئاسة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس الحي، وتحت إشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم النظافة، بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة في شوارع حي شرق أسيوط.

تمت عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر وخلف الـ 14 عمارة، وذلك بهدف تحسين مظهر الحي وتعزيز النظافة العامة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة المحلية بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

يعتبر العمل المنظم لرفع الاشغالات والنظافة جزءًا من استراتيجية الحكومة المحلية لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع. وتسعى الحكومة إلى تحقيق رفاهية المواطنين وتحسين جودة الحياة في المنطقة، والتي تعد أحد أهم أولوياتها.

يتمثل دور الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بتنسيق أعمال النظافة ورفع الاشغالات وضمان نظافة الشوارع والحدائق والمسارح العامة. وتعمل الوحدة بالتعاون مع قسم النظافة لتنظيم جدول زمني لرفع الاشغالات والنظافة في المنطقة وتوفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الجهات المعنية على المحافظة على البيئة وتعزيز الوعي بأهمية النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة. تعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المواطنين.

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر

حي شرق اسيوط يقود عملية رفع مخلفات المشيخة والسبيل بالوليديه وسور الأزهر