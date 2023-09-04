كلية الآداب تطرح برنامج "الترجمة باللغة الفرنسية" في العام الجامعي الجديد
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط: إن كلية الآداب بجامعة أسيوط تطرح هذا العام برنامجاً خاصاً، هو برنامج الترجمة باللغة الفرنسية، والذي تم قبول الدفعة الأولى للدراسة به بداية من العام الدراسي المنقضي 2022 / 2023، ويشترط للقبول بالبرنامج، حصول الطلاب المصريين المستجدين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو من المحولين من كليات أخرى، والوافدين المرشحين للقبول بكلية الآداب جامعة أسيوط، على أن يتم القبول على حسب أعلى الدرجات للمتقدمين.
وأوضح الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، أن البرنامج يؤهل للعمل في العديد من الجهات، والتي تشمل: وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، مراكز اللغات والترجمة، قطاع الإعلام، وزارة الثقافة، السياحة ولآثار، وزارة التعاون الدولي، الهيئة العامة للاستعلامات، السفارات الدولية المعنية باللغة الفرنسية، والشركات الدولية المشتركة بين مصر والدول الناطقة بالفرنسية
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- كلية الآداب تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية في العام الجامعي الجديد