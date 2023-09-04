انطلاق معارض اهلا رمضان بغرب الاسكندرية

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالاسكندرية معرض اهلا مدارس وذلك للتخفيف عن اعباء المواطنين نظرا لارتفاع الادوات والكتب المدرسية بالاسواق .

افتتح الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ نائبا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا مدارس" المقام بمدرسة أميرة لطفى سليمان الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير 3,5، والذى يقام فى الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر.، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وجاء المعرض بالتنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية والعديد من المكتبات والشركات لعرض وبيع الأدوات المدرسية والكراسات والكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية وتوفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات كبيرة والتى تغطى استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية والتى تقدر من 20 إلى 25% عن مثيلتها فى الاسواق حيث يعرض بالمعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار تناسب الجميع.

وتفقد الدكتور نائب المحافظ ووكيل وزارة التموين، جميع الأجنحة الخاصة بالمكتبات المشاركة فى المعرض و استعراض السلع المعروضة وجودتها وأسعارها.

وقال المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المعرض هذا العام بضم 4 أجنحة لأكبر المكتبات العارضة لمستلزمات الدراسة و الملابس و الأدوات الرياضية فى مكان واحد بكميات كبيرة و بجودة عالية و مستوى جيد من التخفيضات المطروحة و التى تحكمت فى أسعار الأسواق.

ووجه الشكر إلى محافظ الإسكندرية لتسهيل كافة الإجراءات وكذلك الشكر لقيادة مشروع التطوير الحضارى بشاير الخير للتعاون المثمر الذى خرج من خلاله هذه المعرض فى أحسن صورة و كذلك توجيه الشكر للسادة المشاركين من القطاع الخاص و المكتبات لسرعة المشاركة فى المعرض و طرح كميات كبيرة ومتنوعة من السلع و المنتجات بتخفيضات مناسبة.

حضر الافتتاح المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن مشروع التطوير الحضارى (بشاير الخير ) و المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب ، و قيادات مديرية التموين و التجارة الداخلية جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية.

من جانب اخر نظم حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، معرض "أهلا بالمدارس" بمركز شباب طوسون، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالعمل على إقامة القوافل والمعارض دعما للخدمات المقدمة للمواطنين، بعروس البحر المتوسط.

وأعلن حى المنتزه ثان، عن افتتاح معرض أهلا بالمدارس، تحت رعاية الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزه، ومنطقة المنتزه الطبية، حيث أقيم المعرض بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى. ومشرفة نوادى المرأة بالمنتزه، ورئيس مجلس إدارة المركز، ووحدة تكافؤ الفرص بالحى، ومسؤول اعلام منطقة المنتزه الطبية، ومشرفة الرائدات.

ويقام المعرض بالتعاون والتنسيق بين مركز معلومات التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص بالحى ومنطقة المنتزه الطبية، فى سلسلة من المعارض تام حتى قبيل المدارس ومشاركة أعداد كبيرة من العارضين.

وعلى صعيد آخر، دفعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزه بحملة مكثفة، لرفع كافة التعديات على حرم الطريق العام، والتصدى بكل حزم لسرقة التيار الكهربائى، ومتابعة منظومة النظافة بطريق الكورنيش.

و جاءت الحملة بمشاركة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، ومديرى وممثلى إدارات المتابعة الميدانية وأشغال الطريق والإيرادات، والكهرباء والشؤون الإدارية بالحى. وأسفرت الحملة عن التحفظ على 75 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز، بنطاق الحملة بطريق الكورنيش، وايضا بخط سيرها بشوارع ملك حفنى قبلى وبحرى، ومحمد عوض الله، وايضا ميدان المندرة الكوبرى، وتستمر الحملات على مدار اليوم لردع أى تعديات من المحال والمقاهى المخالفة، وتجاوزات الباعة الجائلين.