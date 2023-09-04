إيقاف أعمال حفر عشوائي بشبين القناطر



طبقا لقرار ارئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ القليوبية و المهندس المدير العام لمركز معلومات الشبكات بالقليوبية " المهندس ياسر مرعي" ومتابعة مدير فرع شبين القناطر " الاء عصام ".

تمكن رئيس قسم الضبطيات بفرع المركز بـ شبين القناطر " عبد الحكيم " من رصد أعمال حفر خلسة بعده امكان متفرقة والمنطقة الاولي بزاويه النجار ، والمنطقة الثانيه بقرية الحصه والمنطقة الثالثه بعزبة أبو خضره بشبين القناطر وعلى الفور تم ايقاف الأعمال المخالفة وعمل حصر للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة من أعمال مخالفة وتم اخطار الجهه المعنيه بالحفر لأتخاذ الإجراءات الرسمية وأستخراج التصريح الفني اللازم قبل الحفر ويحذر المركز أن المعاملة ستكون فى منتهى الحزم مع كل من يقوم بالحفر خلسة دون استخراج التصريح الفني من المركز و ان فرق الضبطيات تعمل حتى فى أيام العطلات والأجازات

#محافظة_القليوبية

