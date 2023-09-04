ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان جريء وسط الطبيعة

استعرضت الفنانة ياسمين صبري أنوثتها وجمالها الساحر بأحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وشاركة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار برشاقتها وملامحها الجذابة.

الفنانة ياسمين صبري

وبدت ياسمين صبري بفستان فوق الركبة باللونين الأبيض والتركواز، وتميز بقصة محددة أسفل الصدر ثم يتدلى بشكل منفوش؛ ليبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، ولم تُبالغ في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بأقراط ذهبية تتدلى من أذنيها وإسورة في أحدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، فضلت ياسمين صبري البساطة والجمال لاعتماد صيحة الكعكة، فقامت بتثبيت خصلاتها إلى الخلف، ثم ربطته شكل الكعكة.

ووضعت ياسمين مكياجا ناعما، مستوحيا من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والناعم.

ياسمين صبري

ما لا تعرفه عن ياسمين صبري

ياسمين صبري هي ممثلة مصرية ولدت بالإسكندرية، والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري، تخرجت من كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، وكانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة في قناة الحياة.

ولم يكن لها أي أقارب مقيمين في القاهرة أو لهم علاقة بمجال الإعلام، ففكرت للوصول لحلمها أن تشترك في مسابقة "ميس إيجيبت"، ولكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين.

وبعد ذلك تلقت اتصالًا من إحدى الشركات العاملة في الإعلانات تطلب منها المشاركة كموديل، وهي الفكرة التي كانت ترفضها في البداية لما سمعته عن هذا المجال، ولكنها اكتشفت أن أي شخص قادر على فرض ما يريده من معاملة مع كل المحيطين به، وعملت بالفعل كموديل في الإعلانات إلى أن التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع معز مسعود، وذهبت لجلسات تقسيم الأدوار وحصلت على دور "رشا" بطلة البرنامج، وبعدها علمت بوجود جلسات لاختيار الفنانين المشاركين في مسلسل "جبل الحلال".

وفي 2015 شاركت في مسلسل "شطرنج"، ثم قدمت البطولة في مسلسلي حكايتي وفرصة تانية.