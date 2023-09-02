ياسمين صبري تثير الجدل في عرض البحر بحقيبة وشبشب سعرهما تجاوز ربع مليون جنيه (شاهد)

أطلت الفنانة ياسمين صبري على جمهورها بإطلالة أنثوية ناعمة في أحدث ظهور لها على متن يخت في عرض البحر، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية والهواء النقي، وكعادتها حرصت على مشاركة متابعيها هذه اللحظات، وقامت بنشر مجموعة صور لافتة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ياسمين صبري وسط البحر بإطلالة ساحرة سعرها يقترب من المليون

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستان ناعم ولافت باللون البنفسجي الفاتح (ليلاك)، بتصميم Halter عند الرقبة، طويل ومكشوف الظهر والأكمام، فيما انتعلت حذاء صيفي مفتوح فلات، بتوقيع دار Herems، ويصل سعره إلى 1000 دولار، أي ما يعادل 31 ألف جنيه، فيما اختارت حقيبة من الخوص تناغمت مع إطلالتها، من بتوقيع دار أزياء Chanel، ويصل سعرها إلى 6800 يورو، أي ما يعادل 266 ألف جنيه .

ياسمين صبري

شبشب وحقيبة ياسمين صبري

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين صبري تصفيفة شعر مميزة، حيث لملمت خصلات شعرها الأسود اللامع كعكة أنيقة مهندمة، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

ياسمين صبري

ياسمين صبري تحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة

على صعيد آخر، يُعرض حاليًا للفنانة ياسمين صبري أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "البعبع"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بعد عرضه وتجاوزت إيراداته إيرادات 250 ألف جنيه، ويشاركها البطولة أمير كرارة، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلى، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

فيلم البعبع

ياسمين صبري بطلة فيلم محمد إمام الجديد "أبو نسب"

في الوقت نفسه، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي، خلال شهر أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته النجوم محمد إمام، ووفاء عامر، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام، وهو التعاون الثالث بين ياسمين وإمام بعد نجاح فيلمي "جحيم في الهند" في عام 2016، وفيلم "ليلة هنا وسرور" في عام 2018.