وزير الدفاع الأوكراني يقدم خطاب استقالته إلى البرلمان

قدم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الإثنين خطاب استقالته إلى البرلمان الأوكراني.

وقال ريزنيكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية "لقد قدمت خطاب الاستقالة إلى رئيس البرلمان الأوكراني.. لقد كان شرفًا لي خدمة الشعب الأوكراني والعمل من أجل الجيش الأوكراني على مدار الـ22 شهرًا الماضية، وهي أصعب فترة في تاريخ أوكرانيا الحديث.

تقديم اقتراح لإقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع

وبحسب يوكرين فورم، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس تقديم اقتراح لإقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع إلى البرلمان في غضون أسبوع وتعيين رستم أوميروف، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، ليحل محله.

ووفقًا للمادة 114 من دستور أوكرانيا، يتم تعيين وزيري الدفاع والخارجية من قبل البرلمان الأوكراني بناءً على اقتراح الرئيس.

وترأس أوليكسي ريزنيكوف وزارة الدفاع الأوكرانية اعتبارًا من 4 نوفمبر 2021، وشغل سابقًا، في الفترة من 4 مارس 2020 إلى 3 نوفمبر 2021، منصب نائب رئيس الوزراء ووزير إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا.

وتأتي استقالة ريزنيكوف في أعقاب فضائح فساد متعلقة بالمشتريات في وزارة الدفاع الأوكرانية.. ففي يناير الماضي، ظهرت تقارير إعلامية حول احتمال استقالة ريزنيكوف لأول مرة، ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.. وفي أغسطس الماضي، أفادت بعض وسائل الإعلام مرة أخرى باحتمال إقالة وزير الدفاع الحالي، فضلاً عن احتمال تعيينه سفيراً لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة.

ميدانيا.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو أن 3 مدنيين أُصيبوا بعدما شن الجيش الروسي أكثر من 100 هجوم على مناطق مأهولة بالسكان في الإقليم الليلة الماضية.

وقال مالاشكو، في تصريح صحفي، إن أكثر من 30 موقعا تعرض للهجوم، وورد ما يصل إلى 31 بلاغاً عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والمباني الزراعية ومرافق البنية التحتية.. كما أُصيبت ثلاثة أشخاص هم: إمرأة تبلغ من العمر 51 عامًا في غارة جوية على أوريخيف، وإمرأة تبلغ من العمر 68 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 71 عامًا.

وأضاف المسئول الأوكراني أنه في الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 104 هجمات صاروخية على فيرخنيا تيرسا، وضرب تشيرفون وستيبوف باستخدام المدفعية الثقيلة، وأطلقت ست قذائف على أوريكيف ونفذ هجمات بطائرات بدون طيار على مدن شيرباكي وتشاريفني وأولهيفسكي وبياتيخاتكي.

كما أطلقت القوات الروسية 88 قذيفة مدفعية على بلدات من بين ذلك هوليابول وزاليزنيشن ونوفودانيليفكا وبافليفكا وزاتيششيا وليفادني وبيلوهريا وبياتيخاتكي وبلافني ولوبكوف وقرى أخرى على خط المواجهة، بحسب يوكرين فورم.