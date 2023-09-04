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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طائرات "إف 16" تصل أوكرانيا مارس المقبل

طائرة اف 16
طائرة اف 16

قال قسطنين جريدين، الباحث في العلاقات الدولية، إن استقبال أوكرانيا لطائرات f16 سيكون له أثر كبير من الطائرات المسيرة.

وأضاف جريدين، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تدريب الطيارين الأوكران لآن في بعض الدول الحلفاء، وعليها ستأتي وتبدأ في القتال في شهر مارس من العام المقبل، مؤكدًا أن هناك تطورات ستتحقق ميدانيًا بسبب تقدم القوات الأوكرانية باستخدام القذائف والطائرات المسيرة.

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تحقيق نجاحات

تابع أنه يوجد الكثير من الأسلحة تستخدمها أوكرانيا الأن وتحقق نجاحات، لكن موسكو عاصمة روسيا، يوجد تمركز لمضادات الدفاع الجوي لوجود الكثير من المنشآت العسكرية فيها، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مساحات واسعة ولا تستطيع أن تغطيها وأوكرانيا تبحث عن نقاط الضعف خاصة التي تتركز فيها المنشآت العسكرية.

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