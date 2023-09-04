خطاب مرتقب لقائد انقلاب الغابون.. والمعارضة تتحرك

يلقي قائد الانقلاب، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو خطابا للأمة للمرة الأولى كرئيس مؤقت، الإثنين، بعد مراسم أدائه اليمين التي ستعزز فيما يبدو قبضة المجلس العسكري على السلطة.

برايس أوليغي نغويما

سيؤدي الرئيس الانتقالي الجديد في الغابون، برايس أوليغي نغويما، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، وبعد انقلاب “غير دموي”، بعد الأطاحة بالرئيس على بونغو.

تعهد الجنود الذين أطاحوا بالرئيس الغابوني المعاد انتخابه لولاية ثالثة، علي بونغو، اليوم الخميس، باحترام "الالتزامات الخارجية والداخلية" للبلاد.

قال العقيد أولريش مانفومبي مانفومبي، المتحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات التي تولت السلطة بعد الانقلاب، عبر التلفزيون الرسمي: "إن رئيس الفترة الانتقالية سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 في رئاسة الجمهورية".

أكد المتحدث باسم CTRI أن بريس أوليغي نغويما، "يرغب في طمأنة جميع المانحين وشركاء التنمية ودائني الدولة بأنه سيتم اتخاذ جميع التدابير لضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الخارجي و"الداخلي". كما أعلن عن الإنشاء التدريجي للمؤسسات الانتقالية.

عقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد معتبرين أن نتائج الانتخابات باطلة.

المعارضة فى الغابون

ودعت جماعة المعارضة الرئيسية في الغابون، تحالف التغيير 2023، والتي تقول إنها الفائز الشرعي في انتخابات 26 أغسطس، المجتمع الدولي إلى حث المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.

وقال مصدر في تحالف التغيير لرويترز إن أعضاء التحالف التقوا مع نغيما.

إذا فمن هو الرئيس علي بونغو؟

سياسي غابوني شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات عام 2009

درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.

والده عمر بونغو الذي كان رئيسًا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009

خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشئون الخارجية 1989-1991.

وزيرًا للدفاع بين 1999-2009

في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.

على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.

الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27% من الأصوات.