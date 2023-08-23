إجلاء 100 ألف شخص بسبب فيضانات شرق باكستان

أُجلي نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب الباكستانية، بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر بالبلدين، الأحد الماضي.

فيضانات شرق باكستان

وغمرت المياه مئات القرى في الولاية الواقعة وسط البلاد، ودمّرت آلاف الأفدنة من المحاصيل عندما فاض نهر ستلج الأحد.

وعملت أجهزة الطوارئ على نقل السكان والماشية إلى أماكن مرتفعة، وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في بنجاب فاروق أحمد، لوكالة فرانس برس: «أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أمانًا».

فيضانات شرق باكستان

وحذّرت وكالة إدارة الكوارث في البلاد من أن الأمطار الموسمية المتوقعة يمكن أن تزيد حدة الفيضانات في الأيام المقبلة، وتحاول باكستان جاهدة التعافي بعد الفيضانات المدمّرة، التي أغرقت ثلث البلاد تقريبًا عام 2022، ما أثّر على أكثر من 33 مليون شخص.

جاء ذلك وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، وأفادت به قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.