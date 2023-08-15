اليابان.. تحذير من فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء آلاف الأشخاص بسبب الإعصار لان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الإعصار لان وصل إلى اليابسة في غرب البلاد، مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، ما أثار مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية كما تم إصدار أوامر بإجلاء المواطنين من منازلهم في 10 مقاطعات.

وذكرت الوكالة أن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة، ضرب قبيل الساعة 05,00 (21,00 بتوقيت غرينتش) محافظة واكاياما على بعد حوالى 600 كيلومتر غربي طوكيو.

ويُتوقّع أن يجتاح لان طوال يوم الثلاثاء هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساءً.

وأصيب 15 شخصا على الأقل بعدما ضربت العاصفة الاستوائية "لان" مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة المناطق الواقعة غرب ووسط اليابان.

إلغاء مئات الرحلات الجوّية

وكتبت الوكالة في تحذير أصدرته ويشمل مناطق عدّة "توخّوا الحذر الشديد في مواجهة الانهيارات الأرضيّة وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار والرياح القويّة".

وتسبّب لان في إلغاء مئات الرحلات الجوّية وتعطيل حركة السكك الحديد، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن العاصفة الاستوائية تسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في غرب ووسط البلاد.

وأصدرت السلطات اليابانية، قراراً ببدء إجلاء السكان في محافظات آيتشي، ومي، ونارا، وكيوتو، وواكاياما، وتوكوشيما على خلفية إعصار "لان" الذي يضرب عدة مناطق في اليابان.

وجاء في البيانات المنشورة من قبل الإدارات المحلية، أن الأوامر صدرت بإجلاء 559759 شخصًا بسبب الإعصار.

وأضاف التلفزيون أن السلطات اليابانية حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات، وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن العاصفة تتحرك نحو الشمال فوق منطقة "كانساي" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة.

وأعلن المسئولون عن "شينكانسن" وهي شبكة القطارات فائقة السرعة في اليابان أنه تم إلغاء الخدمات بين منطقتي "ناجويا" و"أوكاياما" اليوم، في حين سيتم تخفيض الخدمة بين العاصمة "طوكيو" ومنطقة "ناجويا" بشكل كبير، كما من المحتمل أن تشهد الخطوط الأخرى إلغاء أو تأجيل.

في حين أعلنت خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها اليوم من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان، مشيرة إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة.

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