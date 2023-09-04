أبرز بنود قانون الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي عقب تصديق الرئيس عليه

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم التصديق على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونص القانون الجديد على أنه يجوز أن ينضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال العمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلي الصادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

اشتراطات قانونية للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

وجاءت أبرز الشروط بحسب للإنضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحسب المادة 16:

- يكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده

- اشتراكات الأعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

- المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

- عائد استثمار أمواله.

- ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.