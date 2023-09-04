الاحتلال يقتحم جنين ويهدم منزلًا فلسطينيًا (فيديو)

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها، وهدمت منزل أحد المواطنين قيد الإنشاء، كما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية استهدفت اعتقال أحد المطلوبين.

فيما استهدفت سرايا القدس، قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة بالرصاص فور ظهورها على أطراف مخيم جنين.

وشهدت مدينة جنين اشتباكات كبيرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة سيدة وشاب حتى الآن، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل قيادي فلسطيني.

وينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي "قناصين"، تزامنًا مع عملية الاقتحام لمخيم جنين، لتمشيط المدينة والبحث عن الأسلحة.

والاقتحامات التي تستهدف المخيم ليست الأولى، ومتوقع حدوث تصعيد خلال الساعات المقبلة، في حال عدم تحقيق قوات الاحتلال لهدفها.

اعتقال شابين فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد

وفي سياق متصل اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم فجرًا، واعتقلت الشابين نهاد أبو كشك، وهشام علي جاد الله، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وتفتيشهما.