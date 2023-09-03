مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

إصابة شابين باشتباكات مع قوات الاحتلال

وفي سياق متصل أصيب شابان بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية

وأفادت مصادر محلية، بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وبالتحديد محيط مسجد عمر بن الخطاب.

وفي محافظة نابلس، أصيب 8 مواطنين، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال على بلدة قصرة جنوب المحافظة.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن لـ "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

وفي السياق، أصيب شاب بكسور ورضوض، عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال تواجده على دوار سلمان الفارسي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.