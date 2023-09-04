لاعبو الأهلي الدوليون يغادرون معسكر النمسا

غار رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ومروان عطية ومحمد هاني، معسكر إعداد الفريق الأحمر المقام حاليًا في النمسا.





وغادر رباعي الأهلي النمسا للانضمام لمنتخب مصر بالقاهرة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

كما غادر أيضًا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، معسكر الأهلي بالنمسا، للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري.



ويبدأ اليوم الاثنين معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا الرسمية في تصفيات الأمم وتونس الودية بالقاهرة ، على أن يخوض الفريق القومي أولى تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يقيم لاعبو المنتخب خلال فعاليات المعسكر بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

قائمة المنتخب ..

وتضم قائمة المنتخب كل من ..

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي

حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.



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