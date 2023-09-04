معرض ملابس مجانى لـ500 أسرة من المستحقين فى الشرقية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، معرض ملابس بالمجان لدعم 500 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى: “ ابو ياسين، وكفر هربيط، والاحراز" بمركز ابو كبير، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.



أكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .



وأوضح أن أهم ما يميز التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، هو التنوع فى أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل فى الصحة وأخرى فى السلع الغذائية ومؤسسات تعمل فى إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل فى قوافل العيون، بهدف التشاركية بين المؤسسات المختلفة.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.



وأشار إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.