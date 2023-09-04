إيسترن كومباني يتصدر الصعود بالبورصة بعد صفقة الاستحواذ

سجل سهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني ارتفاعا قياسيا بنسبة 6.65% بعد تنفيذ صفقة الاستحواذ على 30% من حصة الشركة متصدراً ارتفاعات البورصة في التعاملات الصباحية.

ارتفع سهم الشركة إلى 22.93 جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت 15.8 مليون جنيه.

وتزامن أداء السهم مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% عند مستوى 18758 نقطة.

وقالت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، إن استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من رأس مال الشركة لن يؤثر على حصة "إيسترن كومباني" في الشركة المتحدة للتبغ والبالغة 24%.

قالت الشركة أنه بموجب الاتفاقية ستحتفظ القابضة للصناعات الكيماوية على حصة قدرها 20.9% من رأس مال إيسترن كومباني.

وكانت وقع، أمس الأحد، اتفاقية استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ شركة جلوبال للاستثمار على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) بمبلغ 625 مليون دولار بما يعادل مبلغ (19.33 مليار جنيه) مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

بينما تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.