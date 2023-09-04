سفارة دومينيكان تزيح الستار عن تمثال خوان بابلو دوراتي بالقاهرة (صور وفيديو)

أزاحت سفارة الدومينيكان بالقاهرة، الستارعن أول تمثال بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط لمؤسسها خوان بابلو دوارتي، صباح اليوم الاثنين، بحديقة الحرية بالزمالك.

إزاحة الستار عن خوان بابلو دوراتي - سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة





سفارة الدومينيكان بالقاهرة

جاء ذلك بحضور أندي رودر يغيز دوران، القائم بالأعمال سفارة الدومينيكان بالقاهرة ورئيس البعثة الدبلوماسية، و سفراء من أمريكا اللاتينية، أبرزهم سفير أوروجواي، مزولا، كوبا، إكوادور ، وغانا تشيلي، السفير اشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون امريكا اللاتينية، والمكسيك، ومدير حديقة الحرية وممثل برنامج الغذاء بالأمم المتحدة، ولفيف من القيادات والدبلوماسيين.

من هو خوان بابلو دوارتي؟

ولد خوان بابلو دوارتي، في 26 يناير عام 1813 في سانتو دومينغو.

وصفه بأنه رجل ذو بشرة وردية وشفاه رقيقة وعينين زرقاوين يختلف عن شاربه الكثيف الداكن من قبل خوسيه ماريا سيرا.

في 15 يوليو 1876م، كان خوان قائدًا عسكريًا دومينيكيا وكاتبًا وناشطًا وسياسيًا قوميًا.

كان أول الآباء المؤسسين لجمهورية الدومينيكان كواحد من أكثر الشخصيات شهرة في تاريخ الدومينيكان.

نظم وروج خوان مع فرانشيسكو ديل روزاريو سانشيز وماتياس رامون ميلا، حركة سرية عرفت باسم الثالوث.

أسفر الترويج إلي تمرد الدومينيكان والاستقلال عن حكم هايتي في عام 1844 وبدء حرب استقلال البلاد.

وكانت وجهات نظره الليبرالية منه شخصًا مثيرًا للجدل بين المحافظين وذوى النفوذ في ذلك الوقت.

نفى عدة مرات بعد تأسيس الدولة الجديدة.

كانت آراؤه الليبرالية معارضة من قبل نخب المجتمع المحافظة التي سعت للسيطرة على الأمة.

كان لدى دوارتي خلافات قوية مع أول رئيس للجمهورية بيدور سانتانا.

أمضى دوراتي في النهاية سنوات عديدة بعيدًا عن الأمة التي ساعد فى بنائها ومات في المنفى .

إزاحة الستار عن خوان بابلو دوراتي - سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة



إزاحة الستار عن خوان بابلو دوراتي - سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة



إزاحة الستار عن خوان بابلو دوراتي - سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة



لحظة إزاحة الستار عن خوان بابلو دوراتي - سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة

