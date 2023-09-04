قرار جديد في القبض على المتهمين بإنهاء حياة أحصنة وبيعها للمحال بالقليوبية



أوضحت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في تقريرها عن واقعة قيام جزارين بذبح خيول ببنها، حيث أنها تؤكد ضرورة إعدام المضبوطات، حيث إنها عبارة عن هيكل عظمي، وذلك حسب المادة 3 و13 و15 من القرار الوزاري 517 لسنة 86، والقانون 53 لسنة 86؛ لذلك ترى إعدامها.

قرار جديد في القبض علي المتهمين بإنهاء حياة أحصنة وبيعها للمحال بالقليوبية

وأشار التقرير إلى أن المديرية ترى أن من قام بذلك قام بالتدليس، بعد استخدام وذبح خيول محرمة شرعا وقانونا، حسب القانون رقم 10 لسنة 66، قرارا وزير الصحة.

وبالفحص تبين أن المواد الموجودة مع كل من: أحمد ح. ح.، وعبد الرحمن ا. م.، الجزارين المضبوطين، عبارة عن هيكل عظمي وأحشاء داخلية.

كما قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل شخصين بعد اتهامهما بإنهاء حياة حصان بمنطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض عليهما والتحفظ على بقايا لحوم الحصان المضبوط وهيكل عظمي أيضا، وحرر محضر بالواقعة

وقد شهدت منطقة الزراعات بعزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة غريبة، حيث ضبط الأهالي عددا من الأشخاص بحوزتهم أحصنة حية يستدرجونها لمنطقة زراعات الموز ليلًا ويتم ذبحها.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن الأهالى تتبعوا هؤلاء الأشخاص وتم الإمساك بهم وإخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

كماأوضحت التحقيقات، أن المتهمين هما شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها، وتم ضبطهما ببقايا لحوم من الأحصنة وهيكل عظمي، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة من الطب البيطري لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وفي ذات السياق، أعلن مصدر بمحافظة القليوبي، أنه فور ورود بلاغ للطب البيطرى انتقلت لجنة من الأطباء المختصين لمكان الواقعة وتم فحص المضبوطات وهي عبارة عن بقايا أحشاء حصان واحد فقط وهيكل عظمي، وأوصت اللجنة المشكلة بإعدام المضبوطات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من الأهالى بضبطهم أشخاصا يذبحون الأحصنة بمنطقة زراعات الموز بدائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد أبو سريع، رئيس مباحث قسم أول بنها، وتم ضبط شخصين وبحوزتهما بقايا لحم حصان وهيكل عظمي له.

وقد حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وفي ذات السياق ، تداول عدد من مستخدمي فيسبوك في مدينة بنها عدة منشورات، بأن المتهمين كانوا يفرمون اللحوم ويوزعونها على المحال كمنتجات لحوم مفرومة أو حوواشي.