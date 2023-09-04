محمد حسين أبو العلا مديراً لإدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر بأسيوط

أصدر محمد احمد شحاته، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط ، قراراً بتكليف محمد حسين محمد أبو العلا، كبير أخصائيين رعاية الشباب، بتسير أعمال مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة الأزهر بأسيوط

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه القوي للجامعة نحو تعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة في عملية صناعة القرار، وتطوير قدراتهم القيادية والإدارية. يهدف القرار إلى إعداد وتأهيل شباب مصر الواعدين لتحمل المسؤولية الإدارية والقيادية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، والعمل على تنمية وتطوير قطاعات الجامعة في أسيوط وتعزيز تفاعلها مع المجتمع المحلي.

من المتوقع أن يقوم محمد حسين محمد أبو العلا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير رعاية الشباب بفرع الجامعة في أسيوط، من خلال تنظيم وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب وتنمية قدراتهم الشخصية والاجتماعية. كما سيعمل على تعزيز التواصل مع الطلاب وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتأمين بيئة جامعية محفزة لتحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي.

تعكس هذه الخطوة رؤية الجامعة الازهر بتطوير الشباب وبناء جيل واعٍ ومتعلم، قادر على المساهمة في بناء وتطوير المجتمع. وتعتبر رعاية الشباب أحد الأولويات التي توليها الجامعة وتعمل على تعزيزها بشكل استراتيجي.