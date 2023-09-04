فيلم "العميل صفر".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

حصد فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، ليلة أمس الأحد، إيرادات بلغت 775 ألفاً و885 جنيهاً فى دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم العميل صفر

أبطال فيلم "العميل صفر"

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم العميل صفر

أعمال أكرم حسني

ويخوض أكرم حسنى تجربة البطولة المطلقة لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "العميل صفر"، وذلك بعدما حقق عدة نجاحات فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

فيلم العميل صفر

وأكد النجم أكرم حسنى، فى تصريحات سابقة له، أنه يعتبر فيلمه الجديد "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".