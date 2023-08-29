أكرم حسني يكشف سبب انسحاب محمد سامي من "العميل صفر" (فيديو)

كشف الفنان أكرم حسني، عن الأسباب وراء انسحاب محمد سامي من إخراج فيلم "العميل صفر"، قائلا: "بعد تصوير أول أسبوع في الفيلم، بدأ المخرج محمد سامي في الانسحاب من الفيلم، بسبب تضارب المواعيد لديه، موضحا أنه تم الحديث عن ترشيح مخرج آخر، وتم استئذان محمد سامي في هذا الأمر، وهو رحب بكل حب واحترام، من أجل إنجاح الفيلم.

محمد سامي مخرج عبقري وأعتز بمعرفته بشكل شخصي

وأضاف "حسني"، خلال لقاء خاص على فضائية العربية، أن محمد سامي مخرج عبقري، وأعتز بمعرفته بشكل شخصي، ولا أحد يحتاج أن يتحدث عن أعماله الناجحة في الوسط الفني، لافتا إلى أنه يحب محمد سامي بشكل شخصي في الإخراج، ويتمنى التعاون معه في المستقبل.

وتابع أكرم حسني: "تم التواصل مع المخرج كريم العدل، الذي يعد واحد من أفضل المخرجين في الوقت الحالي، معقبا: "أنا دايما بقول إحنا خسرنا محمد سامي في الفيلم ده، وكسبنا كريم العدل، وكريم العدل رحب جدا بالعمل وبدأنا نشتغل على فيلم العميل صفر".

وأردف: "طوال الوقت يرغب في العمل مع المخرج محمد سامي، إذ أنهما أصدقاء على المستوى الشخصي، ولكن لم يتم التعاون بينهما في أعمال فنية، متابعا: "إحنا اشتغلنا إعلانين مع بعض، والإعلانات طلعت تريند بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بدأت تشوف الإعلانات دي بشكل كبير".

واختتم أكرم حسني: "أنا بحب محمد سامي جدا، ونفسي أشتغل معاه في الدراما، ونفسي اشتغل معاه في الأفلام خلال الفترة الجاية، وان شاء الله يكون فيه فرصة ونتعاون مع بعض"