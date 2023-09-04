عاجل
انطلاق القمة الإفريقية الأولى للمناخ في كينيا رئيس الوزراء يصل العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ بدء حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تأجيل طرح فيلم "Poor Things" لـ8 ديسمبر

فيلم Poor Things
فيلم Poor Things

تأجل موعد طرح فيلم "Poor Things" فى دور العرض الذي كان من المقرر أن يطرح يوم 8 سبتمبر الجاري، ولكن بسبب إضرابات WGA وSAG-AFTRA المستمرة، تم تأجيله إلى 8 ديسمبر 2023، وعرض الفيلم للمرة الأولى يوم الجمعة الماضية بمهرجان فينيسيا السينمائي ولم يحضر من صناعه غير مخرجه بسبب الإضرابات أيضًا.

فيلم Poor Things

أحداث فيلم "Poor Things"

قصة الفيلم تتمحور حول المرأة وقضية التمكين والمساواة والتحرر، وهو بالمناسبة فيلم خيال علمي تقدم خلاله ستون شخصية "بيلا باكستر"، وهي امرأة طفولية صعبة المراس تعيش تحت رعاية جراح مجنون، وهو الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره "ويليم دافو"، ويجعل هذا الطبيب من "بيلا" فتاة بعقل طفلة صغيرة تتعلم الكلام فقط، ولا تزال مهاراتها الحركية في طور التطور أيضًا، ما يعني أن مشيتها - ساقيها النحيلتين المستقيمتين والمتيبستين، وذراعيها الطاحونتين مثل أجزاء الدمية المائلة، وتتعلم كل شيء علي فترات زمنية حتي تتمكن من معرفة الأشياء وتحاول أن تصنع لنفسها الحرية والمساواة في الجتمع.

فيلم Poor Things

أبطال فيلم "Poor Things"

ويضم فريق عمل فيلم "Poor Things" الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف في دور  Max KcCandles، وكريستوفر أبوت في دور Alfie Blessington، وسوزي بيمبا في دور Toinette، وجيرود كارمايكل في دور هاري أستلي، وكاثرين هانتر في دور Swiney، وفيكي بيبردين في دور السيدة بريم، ومارجريت كوالي في دور فيليسيتي، وهانا شيجولا .

فيلم Poor Things
txt

محمد حماقي يستعد لإحياء حفله الغنائي بالكويت

txt

حمزة نمرة يُحيي ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا

مواد متعلقة

محمد حماقي يستعد لإحياء حفله الغنائي بالكويت

حمزة نمرة يُحيي ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا

كريم فهمي يتساءل عن سبب ترجمة تصريحاته لأسوأ معنى "إن بعض الظن إثم فعلًا"

علي ربيع يعلن موعد انطلاق عرض مسلسل "نصي التاني" وعدد حلقاته

منى زكي توضح مصطلح التربية الإيجابية"ناس كتير بتفهمه غلط"|كنت سخيفة مع بنتي

فيلم "وش فى وش".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

إيرادات فيلم Oppenheimer تقترب من المليار دولار

منع عرض فيلمي Barbie وOppenheimer في روسيا| السبب صادم