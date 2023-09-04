إحالة 114 مخالفة تموينية للنيابة العامة بعدد من مراكز ومدن الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 114 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز الجمالية وميت غمر ونبروه والمنصورة وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 95 محضر في مجال المخابز شملت 4 محاضر عدم وجود سجل و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و2 محضر انتهاء من الإنتاج و1 محضر إثبات مبيعات وهمية و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محضر عدم إعطاء بون صرف و4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و16 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (70 شيكارة) و30 محضر عدم مطابقة للمواصفات و30 محضر نقص وزن كما شملت 19 محضرًا في مجال الأسواق وهي 1 محضر عدم وجود شهادة صحية و9 محاضر عدم إعلان عن أسعار و1 محضر سلع مجهولة المصدر و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) و2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (مستودع غاز) و1 محضر تجميع مقررات تموينية (مواد بترولية) و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني) وتم التحفظ على 1000 لتر سولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع الفساد والمخالفين.

وتكثيف والحملات لمنع الغش التجاري والاحتكار.