تقوم الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية بحملات موسعة لرفع إشغالات وتعديات الأكشاك والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية المطلوبة.

الوحدات المحلية

وتواصل الوحدات المحلية داخل المحافظات تقديم الخدمات للمواطنين، ومن تلك الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق ما يتعلق بسداد مخالفات الإشغال واسترداد المضبوطات المصادرة بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن، حتى يتمكن أصحاب المقاهي والمحال المنشآت التجارية التوجه إلى الحي التابع له المحل وتقديم طلب لاسترداد تلك المضبوطات مرة أخرى، وذلك من خلال اتباع الخطوات والإجراءات على النحو التالي :

طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

يتقدم صاحب المضبوطات بطلب للحى بشأن المتعلقات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحى عن طريق شرطة المرافق خلال الحملة.

الالتزام بعدم اشغال الطريق العام مرة أخرى.

توقيع الموظف المختص من الحى على ايصال بشأن طلب استرداد مضبوطات اشغالات الطريق العام مستوفى متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم

المستندات المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

صورة المحضر مع بيان المضبوطات المتحفظ عليها.

صورة اثبات الشخصية والأصل للإطلاع

مستند ما يفيد ملكية المضبوطات ان وجد

الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة

جدير بالذكر تلتزم كل وحدة محلية بالاعلان داخل لوحة الاعلانات عن الرسوم المطلوبة لأداء تلك الخدمة والمصروفات الإدارية لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقا لما ورد فى القانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 وما طرأ عليها من تعديلات.