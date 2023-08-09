تحرير 36 محضر اشغالات وغلق بالمحلة في الغربية

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم الأربعاء، أنه تم اليوم تنفيذ العديد من أعمال النظافة بمركز المحلة على الطرق الرئيسية تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و تم رصد العديد من المخالفات ( النظافة و الإشغالات و البيئة و الغلق ) و تحرير محاضر بتلك المخالفات

و أضاف رئيس المدينة، أن أعمال النظافة شملت طريق طنطا نطاق الهياتم و صفط تراب و طريق دنوشر / لابشيط و رفع المخلفات الصلبة من محطة الصرف الصحي بالعامرية و رفع اشغالات الطريق الدائري وأمام المصالح الحكوميه بقرية ديرب هاشم نطاق ميت الليث هاشم و مدخل كفر العبايدة و طريق الجابرية / المحلة نطاق وحدة الجابرية و قرية منشأة الامراء بمحلة حسن و الطريق الدائري و المجمع الحكومي وأرض رضوان ومدخل بطينه / بشبيش و مبارك كول بمحلة أبو على و طريق عزبة شويقي سعد والطريق الدائري وطريق الهيلتون وعزبة الجندي نطاق وحدة بلقينا و طريق المحلة / شبرابابل ومداخل القريه وأمام المدارس بشبرابابل

و من الجدير بالذكر أنه تم تحرير 36 محضر متنوع منهم 10 محاضر نظافة و 9 محاضر إشغالات و 1 محضر بيئة و 16 محضر غلق و ذلك بجانب أعمال النظافة التى أسفرت عن رفع 270 طن قمامة