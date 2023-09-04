طقس معتدل مائل للحرارة بالشرقية .. العظمى 31 مئوية

تشهد، اليوم الإثنين، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقسًا معتدلًا ومشمسًا مائلًا للحرارة مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 31 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الإثنين، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 22 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسرعة «32 كم/ س تقريبًا» على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج «من 1 إلى 1.75 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر، معتدلة، وارتفاع الأمواج «من 1.5 إلى 2 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.