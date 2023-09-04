إعتماد الاحوزة العمرانية لعدد 60 عزبة تابعين لعدد من مراكز دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٦٠ عزبة تابعين لمراكز دمياط وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا

وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارة رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات

حيث تم إعتماد الاحوزة العمرانية لعدد ٥ عزب بمركز دمياط و ٤٠ عزبة بمركز فارسكور و كذلك عدد ٨ عزب بمركز الزرقا و ٧ عزب بمركز كفر البطيخ

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الأعمال الخاصة بها بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع ،لافتة الى أنه جارى اعتماد باقى الاحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني