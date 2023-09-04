إنهيار منزل قديم مكون من طابق واحد دون إصابات بأخميم

شهدت قرية آبار الوقف بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إنهيار منزل قديم مكون من طابق واحد ومبنى بالطوب اللبن والطين مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية وتم عمل كردون أمني بالمنطقة وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل بناحية آبار الوقف / دائرة المركز شرطة دون مصابين .





بالإنتقال والفحص تبين إنهيار سقف غرفتين بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "إبراهيم . ح . ف . ع" 30 سنة موظف – ومقيم بذات الناحية مأهول بالسكان لــم ينجـــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات .





وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل .





تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم وعمل كردون أمني ونحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .