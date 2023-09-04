العمرة الأون لاين تثير الجدل على مواقع التواصل .. بـ 4 آلاف جنيه قبل الخصم

في الساعات الأخيرة.. أثار الداعية الإسلامي أمير منير حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا بعدما قام بنشر فيديو ترويجي لأحد التطبيقات الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

انتشر الفيديو بصورة كبيرة جدًا بين رواد مواقع التواصل وسط اندهاش كبير عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة.

الترويج لتطبيق مجهول بخصومات

ونشر منير مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، يروج من خلال لأحد التطبيقات المجهولة لأداء العمرة عن طريق شخص آخر بمقابل مادى.

استخدم التطبيق وأدى أحد الأشخاص عمرة عن والده المتوفى، ونصح المتابعين باستخدام التطبيق، متابعًا: "تخيل تعمل عمرة لأحبابك: متوفى- مريض- عاجز، بأقل من 4000 جنيه".

وتحدث الداعية الإسلامي في فيديو عبر فيسبوك، عن طريقة استخدام التطبيق، وأنه يسمح لأي مريض أو عاجز غير قادر على الذهاب، أو أحد متوفي، أن يقوم بديلًا عنه شخص من التطبيق بأداء العمرة مكانه بمبلغ قدره 4000 جنيه.

وتابع الداعية الإسلامي أمير منير، أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص أخر، ليثير جدل رواد السوشيال ميديا ويقوموا بمهاجمته.

مرجعيات إخوانية وداعشية

ومن هنا فتح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، النار على الداعية الإسلامي، مشددًا على ضرورة أن يرجع المسلمين إلى الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويبجيب على العقلاء لا يرجعون إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش، ولا إلى توجهات الشيعة".

وأشار كريمة إلى أن الأخوان المسلمين والسلفيين كانوا يعتمدون على التبرعات التي تتم في المساجد، وتم منعها، والآن يبحثون عن طرق جديدة لجمع الأموال بالإضافة إلى أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين.