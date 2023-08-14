تعليمات مهمة من وزارة الحج لأداء عمرة هانئة

وضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الإجراءات المأمول تطبيقها، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل أداء عمرة هانئة.

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وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر “تويتر”: “ضيف الرحمن، لتكون رحلتك لأداء العمرة سهلة وميسرة، نأمل منك تطبيق 4 إجراءات”.

تعليمات هامة من وزارة الحج لأداء عمرة هانئة

وأوضحت “الحج والعمرة” أن الإجراءات هي: "استخراج تصريح أداء العمرة قبل الوصول، وتجنب الزحام والتدافع عند أداء المناسك، والالتزام باللوحات الإرشادية، واتباع توجيهات أفراد الأمن”.

وحذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أمس، معتمري الخارج من أنه يجب توخي الحذر من الشركات غير المرخصة.

وقالت الحج والعمرة:"تجنبوا الشركات غير المرخصة، التعامل مع الشركات المرخّصة يضمن لك حقوقك".

كانت قد كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض التفاصيل العامة عن باب الكعبة المشرفة الذي يقع في الجهة الشرقية للكعبة.