نجم الثريا يُزين سماء مصر غدًا الثلاثاء

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تتعرض ظاهرة فلكية نادرة غدًا الثلاثاء وهي اقتران القمر مع الأخوات السبع وهو نجم الثريا.

نجم الثريا

وأضاف تادروس، خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن نجم الثريا أو الاخوات السبع" Pleiades " هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

أشرف تادروس

الحشد النجمي

وذكر رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الحشد يتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع، ويمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق بحلول الـ 11:00 مساء تقريبا، ويظل بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

أفضل الاماكن لرؤية الظواهر الفلكية

وأفاد، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا أولى الناس بدراسته.

الظواهر الفلكية

كما أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.