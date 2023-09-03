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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

منى زكي تتفاخر بنجاحها في تحت الوصاية بعد تشويه مسيرتها وتستعين بالدعم الإلهي

منى زكي
منى زكي

عبرت الفنانة منى زكي عن سعادتها بنجاحها في مسلسل تحت الوصاية، مؤكدة بأنه كان بمثابة "طبطبة" من الله عليها بعد كل ما تعرضت له من انتقادات وحملات تشويه الفترة الماضية.

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية 

منى زكي "ربنا طبطب عليا"

كشفت منى زكي خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر قناة ten، قائلة: "ربنا طبطب عليا بعد اللي حصل ونجاح تحت الوصاية وتوفيق ربنا في المسلسل ربنا بيطبط عليا وعلينا كلنا، في حاجات بتكسرنا في وقت لكن الأهم إزاي نعرف نقف تاني على رجلينا ونسد ودننا ونركز في الهدف اللي عاوزين نحققه".

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية 

منى زكي تنتقد السوشيال ميديا "خلتنا بنتعامل مع ناس مجهولة"

أضافت منى زكي: "السوشيال ميديا خلتنا بنتعامل مع ناس مجهولة ومش عارفين إيه ورا تفكيرهم هل دا مقصود ولا مش مقصود، حقيقي ولا لأ، أنا بحاول مهما حاجة وجعتني وكسرتني أعرف أقف وأركز في هدفي، وأنا هدفي أعمل فن حلو أكون مستمتعة بيه ودا بيوصل للناس".

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية 

من ناحية أخرى، فازت منى زكي بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم وأحسن ممثلة باختيار الجمهور عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية" من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.

https://youtu.be/6LtFSIVREiU?si=wsNPr578DRbs3vjB

يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز أعلن في تصريحات تلفزيونية له عن عودته للتعاون مع منى زكي بعد 14 عامًا على فيلمهما "أبو علي" وذلك في فيلم "لعب عيال" مع المخرج طارق العريان.

منى زكي في مسلسل تحت الوصاية 
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منى زكي بعد حصولها علي 7 جوائز: "لقب نمبر وان لا يخصني وحدي"

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