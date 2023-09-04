كريم فهمي يتساءل عن سبب ترجمة تصريحاته لأسوأ معنى "إن بعض الظن إثم فعلًا"

أوضح الفنان كريم فهمي من خلال تصريحاته، أنه لم يقصد الإساءة للجمهور بأخر منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا "هزاره بسيطة أوي على الحياة وملوش علاقة نهائي بالفن".

كريم فهمي

كريم فهمي يتساءل عن سبب سوء إستعابه من قبل الجمهور

أشار كريم فهمي في منشور جديد عبر حسابه الرسمي فيسبوك قائلا: "هو ليه لما أكتب رأي على السوشيال ميديا، بيترجم إلى أسوأ معنى ليه ممكن يتفهم بيه".

تصريحات كريم فهمي

كريم فهمي يوضح حقيقة تصريحاته الأخيرة

تابع كريم فهمي حديثه معلقا: "يعني آخر بوست كتبته اننا مش عايشين وسط بني آدمين إحنا عايشين وسط لجنة تحكيم (بصوت الزعيم).. ليه اتاخدت إني بتكلم عن الفن وإني بغلط في رأي الجمهور مع أنها هزاره بسيطة أوي على الحياة وملوش علاقة نهائي بالفن.. إن بعض الظن إثم فعلًا".

كريم فهمي



من ناحية اخري، استنكر كريم فهمي عدم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية بمهرجان العلمين، مشيد بأعمالها الأخيرة.



وكتب فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم.. دي عملت سيزون ولا محمد صلاح".