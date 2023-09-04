الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كريم فهمي يتساءل عن سبب ترجمة تصريحاته لأسوأ معنى "إن بعض الظن إثم فعلًا"

كريم فهمي
كريم فهمي

أوضح الفنان كريم فهمي من خلال تصريحاته، أنه لم يقصد الإساءة للجمهور بأخر منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا "هزاره بسيطة أوي على الحياة وملوش علاقة نهائي بالفن".

كريم فهمي

كريم فهمي يتساءل عن سبب سوء إستعابه من قبل الجمهور

أشار كريم فهمي في منشور جديد عبر حسابه الرسمي فيسبوك قائلا: "هو ليه لما أكتب رأي على السوشيال ميديا، بيترجم إلى أسوأ معنى ليه ممكن يتفهم بيه".

تصريحات كريم فهمي

كريم فهمي يوضح حقيقة تصريحاته الأخيرة

تابع كريم فهمي حديثه معلقا: "يعني آخر بوست كتبته اننا مش عايشين وسط بني آدمين إحنا عايشين وسط لجنة تحكيم (بصوت الزعيم).. ليه اتاخدت إني بتكلم عن الفن وإني بغلط في رأي الجمهور مع أنها هزاره بسيطة أوي على الحياة وملوش علاقة نهائي بالفن.. إن بعض الظن إثم فعلًا".

كريم فهمي


من ناحية اخري، استنكر كريم فهمي عدم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية بمهرجان العلمين، مشيد بأعمالها الأخيرة.


وكتب فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم.. دي عملت سيزون ولا محمد صلاح".

txt

كريم فهمي يهاجم إدارة مهرجان القاهرة للدراما| السر عند ريهام عبدالغفور (شاهد)

txt

موقف محرج لحورية فرغلي خلال مسابقة ملكة جمال مصر

مواد متعلقة

فيلم "وش فى وش".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

إيرادات فيلم Oppenheimer تقترب من المليار دولار

منع عرض فيلمي Barbie وOppenheimer في روسيا| السبب صادم

فاطمة الصفي تُحدث بلبلة بتصريحها عن زواج المرأة لشاب يصغرها بالعمر| الجمهور يعلق

ويجز يشعل مهرجان العلمين الجديدة بأغاني نارية| أثار جدلا بإطلالته المختلفة

نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وتحتفل بذكرى زواجها وسط أجواء رومانسية

منى زكي تتفاخر بنجاحها في تحت الوصاية بعد تشويه مسيرتها وتستعين بالدعم الإلهي

محمد دياب يعلق على سفاح الجيزة "مسلسل مصري حقيقي"|أحمد فهمى أثبت إنه ممثل بجد