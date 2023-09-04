أول رد من الأسرى الفلسطينيين بعد قرار “عوفر” الإسرائيلي بعزل وفصل الأقسام

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قرار أسرى "عوفر" من كافة الفصائل إغلاق الأقسام، وغيرها من الإجراءات ردا على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها بعضها عن بعض، وفق روسيا اليوم.

وفي بيان لها عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، قالت الهيئة إن الأسرى المتواجدين في سجن "عوفر" ومن كافة الفصائل، يقررون إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي، ردا على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصل بعضها عن بعض.

وأضاف البيان أن قرارات إدارة السجون جاءت على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى أقسام جديدة في سجن "عوفر".

وفي وقت سابق من اليوم قالت الهيئة "إنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت، بنقل 120 أسيرا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين)".

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التّنظيمية، وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهة عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون.