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الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يلتقي القيادات التنفيذية لحصر المشروعات

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا تنسيقيا صباح اليوم بمكتبه بمدينه شرم الشيخ.

بحضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وعدد من مدير الادارات والمديريات بالمحافظه.

 

 وذلك من اجل التنسيق لحصر عدد من الموضوعات الهامه والعاجلة من خلال المشاريع المقامه على ارض المحافظة.

والتي تستلزم العرض على الوزراء وكبار المسؤولين بالدوله من اجل سرعه اتخاذ القرار و إنجازها فى اسرع وقت ممكن وازاله عدد من العوائق وتوفير الاعتمادات اللازمه لها.

وذلك في اطار دفع عجله التنميه وتلبيه احتياجات المواطنين.

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