حكم الشرع في الأذان في أذن الميت بقبره

التمسك بالكتاب والسنة من صفات المتقين ومن اسباب النجاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في أذن الميت أو أمر بذلك ،ولكن المسنون هو تلقين الميت الشهادتين قبل وفاته عند احتضاره .

يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر -رحمه الله – : رُوِيَ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “إذا حضرْتُم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يُؤَمِّنون على ما تقولون”. ولقد ذهبت أُمُّ سَلَمَة وقالت للرسول: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال: قولي: اللهم اغفِرْ لي وله، وأَعقبْنِي منه عُقْبَى حسنةً فأعقبَني الله مَنْ هو خير منه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ .



لا بد من الموت لأنه إظهار لقدرة الله، وبرهان على البعث، ودليل على الوقوف أمام رب العالمين..لا بد من الموت ليتعظ الناس، وتستقر أحوالهم، فهو أقوى عظةً وأفظعُ خطباً وأشنعُ أمراً وأمر كأساً.

فأعدوا للأمر الشديد عدته، وتأهبوا للرحيل، واعملوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل:

تزود من التقوى فإنك لا تدري*** إذا جنَّ ليـل هل تعيش إلى الفجر

فكم من صحيح مات من غير علة *** وكم من عليل عاش حيناً من الدهر!

وكم من صبي يرتجى طـول عمره *** وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري!

وكم من عروس زينوهــا لزوجها *** وقد قبضت روحـها ليلة القدر!

وكم من ساكن عند الصباح بقصره *** وعند المسا قد كان من ساكن القبر!

فكن مخلصاً واعمل الخير دائماً *** لعلك تحظى بالمثوبة والأجر

وداوم على تقوى الإلــه فإنها *** أمان من الأهوال في موقف الحشر

وقال العلماء، ينبغي ألا نُلِحَّ على الميِّت في ذلك. فلا نقول له، قل لا إله إلا الله، خشية أن يضجر، فيتكلم بكلام غير لائق. ويَرَى جماعة من العلماء أنه ينبغي تلقين الميت الشهادتين، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ويُستَحَبُّ قراءة سورة “يس” على الميت، وقد وَرَدَتْ بعض الآثار بذلك. ولم يثبت فيما بين أيدينا أنه يُؤَذَّن في أُذُن الميت بعد موته.

