الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة و المعمرة في حديقة الأسماك (فيديو)

كشف اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية للحدائق في وزارة الزراعة حقيقة قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك، مشددا على حرص وزارة الزراعة على الحدائق التراثية.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc أن حديقة الاسماك من الحدائق التراثية وكل محتوى فيها يمثل قيمة كبيرة، سواء أشجار أو مزروعات او أسوار مبنية على الشكل التراثي.

وتابع: "ما يتردد بشأن قطع وإزالة الأشجار المعمرة في حديقة الأسماك غير صحيح، مؤكدا أن ما يحدث هو صيانة وتهذيب لـ الأشجار لاسيما بعد تأثرها بتغيير المواسم والعواصف قائلا: “الأشجار وصلت لمرحلة أنها تشكل خطورة على الزائرين والسيارات بوقوع بعض الأفرع منها”

وأشار إلي أن مدير الحديقة مهندس زراعي وصيانة الأشجار وتهذبيها يتم وفقا لأسلوب علمي يحافظ على الشجرة خشية أن تهب عاصفة تقلع الشجرة من جذورها.

تطوير حديقة الحيوان

وعن اخر مستجدات عملية تطوير حديقة الحيوان ذكر بخروج حديقة الحيوان من العضوية الاتحاد الدولي في 2004 ، لافتا إلي ان المشروع المقدم هو عودة للمعاير المتعارف عليها في الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، والفترة الماضية تم الانتهاء من الرسومات الهندسية والتخطيطية للحديقة وحصلت على موافقة من الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان، لافتا إلي أهمية هذا الاتحاد لأنه فرع من الاتحاد الدولي وحالياً في انتظار الموافقة الدولية وهي مرحلة روتينية.

وأشار إلي حرص الوزارة على الاحتفاظ بالشكل التاريخي والتراثي والهوية التراثية للحديقة، معقبا: "هناك بيت الدببة وبيت الثعابين ومباني حيوانات لها طابع معماري خاص يتم الحفاظ عليها، فضلا عن الحفاظ على الغطاء الشجري المميز للحديقة و وجود أشجار تعد من الاثار لذلك فهناك حفاظ كامل على الأشجار.

وتابع: "أي إنشاءات أو مباني جديدة على الحديقة لن يتجاوز ١% من المساحة الكلية وسيتم انشاء مناطق خدمات كدورات مياه للزوار، وعدد من الكافيهات والمطاعم.