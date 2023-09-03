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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير: إشادة "الإندبندت" بـ6 مواقع أثرية يرفع تصنيف السياحة المصرية

سياح أمام الأهرامات
سياح أمام الأهرامات

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن إشادة صحيفة الاندبندت بـ 6 مواقع سياحية في مصر، ووصفها بأنها الأفضل أمر غير معتاد:"الاندبندت ليست معتادة على مجاملة مصر".

أكد البطوطي عبر مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، الأحد، أن مصر لديها رواج جيد جدًا، حيث إن المؤشرات جميعها مرتفعة، وشهدنا تحديث لجميع المقاصد والمطارات:"لم نصل للكمال، لكننا نعمل على هذا".

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النقل البحري: اجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

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النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة نجحت في إعادة مصر لمكانتها كدولة رائدة في مجال سياحة المهرجانات

أوضح الخبير السياحي أن مصر من أوائل الدول التي استعادت قوتها السياحية، حيث لم ترصد إصابات بفيروس كورونا بين السائحين في مصر، مؤكدًا أن الدولة عملت بكل إمكانياتها لتعود بمستويات أعلى.

اشتياق للسفر لمصر

وتابع "وقت ما العالم مكنش بيقدر يخرج، مصر حركت 22 ملكًا وملكة وتم نقلهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة".

أشار الخبير السياحي إلى أن العالم كله لديه اشتياق للسفر بسبب الإغلاق الذي شهدناه خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن ثلث آثار العالم بل أكثر توجد في مصر، وأصبح الجميع يتهافت على زيارة أم الدنيا.

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