أسهل وصفة لتحضر تشيز كيك فراولة بالخطوات.. تقوي المناعة لمحاربة كورونا

الفراولة من أشهى وأطيب الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، فهي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة والتي تشمل، تعزيز قوة الجهاز المناعي، وتحسين عملية الهضم، والوقاية من السرطان، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وحماية القلب من الأمراض.

وصفة تشيز كيك فراولة

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك فراولة لكي تقدميها لأولادك، وتساعديهم على الإستفادة من محتواها الغذائي الذي لا مثيل له.

تشيز كيك فراولة



مقادير تحضير تشيز كيك فراولة

لتحضير القاعدة

200 جم بسكويت شاي

50 جم زبدة مذوبة

2 ملعقة كبيرة سكر

لتحضير مزيج الجبن

250 جراماً جبن كريمي

250 ملليلتراً كريمة طازجة ومخفوقة

125 جراماً سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

لتحضير عصير الفراولة

250 جراماً فراولة

100 جراماً سكر

للتزيين

الفراولة : حسب الرغبة مقطّعة إلى أرباع

تشيز كيك فراولة

طريقة تحضير تشيز كيك فراولة

1- لتحضير القاعدة، في الخلاط الكهربائي، اطحني البسكويت جيداً ثمّ أضيفي الزبدة المذوّبة والسكر واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكوّنات.

2- غلفي قعر قالب تشيز كيك، وأطرافه بورق زبدة ثمّ رصّي مزيج البسكويت مع الضغط جيداً عليه.

3- ضعي القالب في الثلاجة لحوالي 30 دقيقة.

4- لتحضير مزيج الجبن، اخفقي جبن الكريمي جيداً في الخلاط الكهربائي، حتى يصبح قوامه كالكريمة.

5- أضيفي الفانيليا ثم الكريمة الطازجة المخفوقة وحرّكي جيداً لمدة 3 دقائق.

6- أخرجي قالب التشيز كيك من الثلاجة ومدّي مزيج الجبن فوق البسكويت ثمّ أعيديه إلى الثلاجة لـ30 دقيقة إضافية.

7- لتحضير عصير الفراولة، ضعي الفراولة مع السكر في وعاء واتركي المكوّنات منقوعة لحوالي 20 دقيقة.

تشيز كيك فراولة

8- ضعي المكوّنات في إناء على نار متوسطة وحرّكي حتى يبدأ المزيج بالغليان.

9- خفّفي النار وتابعي التحريك للحصول على عصير.

10- صفّي العصير بواسطة مصفاة للتخلّص من الشوائب ثمّ اتركيه جانباً حتى يبرد.

11- اسكبي عصير الفراولة في قالب التشيز كيك فوق مزيج الجبن ثمّ أدخليه مجدداً إلى الثلاجة لساعة.

12- عند التقديم، زيّني التشيز كيك بحبّات الفراولة وقدّميه بارداً بألف هنا وشفا.