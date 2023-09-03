وزارة الرياضة تُنظم الصالون البرلماني الثقافي بمركز شباب فاقوس

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ، فعاليات الصالون البرلماني الثقافي بمركز فاقوس ، وذلك تحت شعار " عشرون عامًا برلمان شباب " بمشاركة 100 شابًا وشابة من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » ،التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

حضر فعاليات الصالون كلًا من :" اللواء خالد سعيد ، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ الشرقية الأسبق ، الدكتورة دينا الرفاعي ، عضو الإتحاد المصري لكرة القدم ، المهندس محمد الأباصيري ، رئيس مجلس مركز ومدينة فاقوس ، النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب ، النائب إمام منصور ، عضو مجلس النواب ، المحاسب محمد الرفاعي ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فاقوس .

وتضمنت فعاليات الصالون الحديث حول عدد من المحاور الاستراتيجية أبرزها :" أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع ، المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة ، مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل نطاق المحافظة ، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية داخل مدينة فاقوس ، تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية ، دور المرأه في النهوض بالمجتمع ".

وثمن المشاركون في الصالون علي أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل ، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل ، تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .