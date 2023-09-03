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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الرياضة تُنظم الصالون البرلماني الثقافي بمركز شباب فاقوس

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ، فعاليات الصالون البرلماني الثقافي بمركز  فاقوس ، وذلك تحت شعار " عشرون عامًا برلمان شباب " بمشاركة 100 شابًا وشابة من أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » ،التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

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حضر فعاليات الصالون كلًا من :"  اللواء خالد سعيد ، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ الشرقية الأسبق ، الدكتورة دينا الرفاعي ، عضو الإتحاد المصري لكرة القدم  ، المهندس محمد الأباصيري ، رئيس مجلس مركز ومدينة فاقوس ، النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب ،  النائب إمام منصور ، عضو مجلس النواب ، المحاسب محمد الرفاعي ، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فاقوس  .

وتضمنت فعاليات الصالون الحديث حول عدد من المحاور الاستراتيجية  أبرزها :"  أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع ،  المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة ،  مشروعات  المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  داخل نطاق المحافظة ، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية داخل مدينة فاقوس ، تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية ، دور المرأه في النهوض بالمجتمع ".

وثمن المشاركون في الصالون  علي أهمية  المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل ، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل ،  تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة  في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .

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