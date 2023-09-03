حملة اشغالات ومرافق موسعة تجوب شوارع مدينة نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الأثنين، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمرافق ، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى .

وذلك بناءاً على تكليفات اشرف انور رئيس المركز بالتابعة المستمرة للشارع النجعاوى، حيث قامت الوحدة المحلية بشن حملة للقضاء على مغتصبى الطرق العامة برئاسة اشرف انور رئيس المركز ، وعماد الدين محمود نائب رئيس المركز والنقيب محمد المرشدى رئيس وحدة مرافق نجع حمادى ورئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية.

وأستهدفت حملة اليوم ضبط بعض الباعة الجائلين والتحفظ على ما كان معهم، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المسترة ، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.