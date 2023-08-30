المنتخب الأولمبي يلتقي روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد

وافق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم في بداية استعداده للأولمبياد .

اتحاد الكرة يستقبل وفدًا من الاتحاد الروسي

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية.

ةضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق وومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.