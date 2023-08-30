عاجل
فرحة عارمة تجتاح أفراد الجيش والشعب الجابوني عقب الإطاحة بالرئيس بونجو.. فيديو رسميًا .. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع بافارد  قادمًا من بايرن ميونخ موعد قبول أوراق المرشحين لرئاسة الزمالك.. فيديو
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المنتخب الأولمبي يلتقي روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد

اتحاد الكرة يستقبل
اتحاد الكرة يستقبل وفد الاتحاد الروسي

وافق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

txt

المقاولون العرب مصنع النجوم.. عمر فايد ومظهر في قائمة المنتخب الأولمبي

txt

فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للعبة التايكوندو بنادي أبوتيج الرياضي

وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم  في بداية استعداده للأولمبياد .

اتحاد الكرة يستقبل وفدًا من الاتحاد الروسي

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي  محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية.

ةضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق وومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.